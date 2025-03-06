Hadi Özışık: Adnan Beker, Mansur Yavaş’ın en önemli aktörlerinden biri

Gazeteci Hadi Özışık, TV100’de katıldığı programda Adnan Beker’in Mansur Yavaş’ın siyasetteki başarısında önemli bir aktör olduğunu söyledi. Beker’in halk tarafından sevildiğini ve yardımsever biri olduğunu vurgulayan Özışık, “CHP’ye değil, aslında Mansur Yavaş’a katıldı” dedi. Özışık ayrıca Yavaş’ın son açıklamalarına şaşırdığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı sürecinde nasıl bir yol izleyeceğinin net olmadığını ifade etti.

Gazeteci Hadi Özışık, TV100’de katıldığı "Eşit Ağırlık" programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP’ye katılan Adnan Beker hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adnan Beker’in İYİ Parti’den ayrılarak CHP’ye geçtiğini hatırlatan Özışık, “Beker, CHP’ye değil aslında Mansur Yavaş’a katıldı” ifadelerini kullandı.

Özışık, Adnan Beker’in Ankara’da halk tarafından sevilen, yardımsever ve dobra bir siyasetçi olduğunu belirterek, "Sokağa çıktığında etrafında binlerce insan toplanır. İnsanlara arkasını dönmez, hain değildir" dedi. Ayrıca, Beker’in Mansur Yavaş’ın seçim başarısında önemli bir rol oynadığını ve Yavaş’ın aldığı oy oranında büyük pay sahibi olduğuna dikkat çekti.