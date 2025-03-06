CHP'li Cemal Enginyurt: Furkan Bölükbaşı, Abdurrahman Uzun kim ki bana hakaret edecek

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında kendisini hedef alan bazı isimler için çok sert ifadeler kullanarak, kimseden bir çekincesi olmadığını kaydetti.

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı yayında “Furkan Bölükbaşı ve Abdurrahman Uzun'u kendisine yönelik söylemleri nedeniyle çok sert eleştirdi.

Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

“Furkan Bölükbaşı, Abdurrahman Uzun kim ki bana hakaret edecek? Onları bir yerde yakalasam ısırırım onları, kulaklarından ısırırım!”