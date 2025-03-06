Hadi Özışık'tan Dem Parti'nin sürece olan yaklaşımına övgü: Hiç taviz vermediler

DEM Parti, İmralı ziyaretinin ardından Abdullah Öcalan'ın mektubunu basın toplantısıyla kamuoyuna duyurmuştu. Öcalan mektubunda, federasyon ve özerklik taleplerinin sorunlara çözüm olmadığını ifade etmişti. Tv100’de yayınlanan Eşit Ağırlık programında Öcalan'ın yapmış olduğu bu çağrı ve DEM Parti'nin sürece olan desteği konuşuldu.

Tv100’de yayınlanan Eşit Ağırlık programında konuşan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Öcalan'ın yapmış olduğu çağrıyı ve siyasi partilerin bu çağrıya olan yaklaşımını değerlendirdi.

Hadi Özışık sürece ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

''Sayın Devlet Bahçeli bu adımı attığında anketler konuluyor önüne.

Efendim diyor, oylarımız düşüyor. Düşsün diyor. Daha da düşsün.

Ama Türkiye terörsüz hale gelsin diyor. Burada bir menfaat yok. Onu da belirteyim.

Şehit aileleri üzerinde istismar...

Bu terörsüz Türkiye kavramı Türkiye'de gündeme getirildiği günden itibaren şehit aileleri üzerinde istismarlar yapılmaya başlandı. Devlet Bahçeli bu açıklamayı ilk yaptığında Özgür Özel'in şu ifadesi var, küçümseyici aşağılayıcı bir ifade kullandı;

''Ey Tayyip Erdoğan. Sen Devlet Bahçeli'yi sözcü olarak kullanma.

Ne diyeceksen sen de''.

İki hafta boyunca bu ifadelerini tekrarladı. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Oradan sonra Sayın Özgür özelin ifadesi şu oldu;

''Hah. Şimdi ikisi aynı şeyi düşünüyor.''

Bizim gündemimizde bu yok. Biz bundan sonra şehit ailelerini muhatap alacağız dedi. Gazilerimizi muhatap alacağız dedi. Şimdi giderek bir takım şeyler gelişiyor. Her geçen gün biraz daha üzerine koyuyor.

Terörsüz Türkiye Kavramının gerçeğe dönüşmesi noktasında önemli adımlar atılıyor.

Dem Parti burada kilit bir parti

Ben burada siyasi partiler içerisinde hangi siyasi partiler bu sürece destek veriyor dediğimizde ilk sırayı koyacağım parti Dem Parti olur diyen Özışık,

Dem Parti'nin burada yani hani seçimler olur kilit parti deriz ya.

Dem Parti burada da kilit bir parti. Ve ilk günden itibaren hani Şahin birkaç kişinin çıkışları dışında ilk günden itibaren bu konuda hiç taviz vermediler.



Belki bizim nazarımızda bunların böyle çıkışları çok önemli olmayabilir ama güneydoğuda bunların kullandığı her kelime ağızlarından çıkan her kelime karşılık bulur.''



