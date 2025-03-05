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MEDYA

Turgay Güler'den İsrail hakkında çarpıcı sözler: Türkiye birkaç saat içinde dümdüz eder

Gazeteci Turgay Güler, ÜLKE TV'de yayınlanan "Sıradışı Strateji" programında "Türkiye, İsrail yardım çağrısına cevap bulamadan birkaç saat içinde dümdüz eder" ifadelerini kullandı.

ÜLKE TV'de canlı yayınlanan "Sıradışı Strateji" programının sunucusu gazeteci Turgay Güler, Orta Doğu'da kaos çemberi oluşturmaya çalışan İsrail ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

'TÜRKİYE HERHALDE BİRKAÇ SAAT İÇERİSİNDE İSRAİL YARDIM ÇAĞRISINA CEVAP BULAMADAN DÜMDÜZ EDER'

"Bunu bir hamaset olsun diye söylemiyorum" diyerek sözlerine başlayan Güler, "Türkiye herhalde İsrail yardım çağrısına cevap bulamadan birkaç saat içerisinde dümdüz eder." dedi.

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