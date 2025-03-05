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Bayrampaşa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bayrampaşa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi, kaçan sürücü yakalandı.

Kocatepe Mahallesi Şemsi Paşa Caddesi'nde Ramazan E. idaresindeki 06 BCA 476 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaya savrulurken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği yayanın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan sürücü Ramazan E'yi kaza yerine yakın bir yerde yakaladı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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