Bayrampaşa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, iftar sofrasına konuk oldu

"Bacağın kesilmezse yaşayamazsın" dediler! Medipol'de hem bacağı kurtuldu hem sağlığına kavuştu

Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular devam ediyor

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