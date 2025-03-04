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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, iftar sofrasına konuk oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'da Murat ve Alime Fidan ailesini ziyaret ederek iftar yaptı. İftar sonrası aileyle sohbet eden Erdoğan çifti, çocuklarla yakından ilgilenirken, ziyarete Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Murat ve Alime Fidan ailesini ziyaret ederek, iftar sofrasına konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, Ankara'da Fidan ailesinin yaşadığı binaya geldiğinde çevredeki vatandaşları selamladı.

Fidan ailesiyle iftar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarın ardından aileyle sohbet edip, çocuklarla yakından ilgilendi.

Erdoğan ve eşine, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da eşlik etti.

Emine Erdoğan'dan paylaşım

Emine Erdoğan, Murat ve Alime Fidan ailesine yaptıkları iftar ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Ramazan'ın ruhu, bir sofranın etrafında birleşen yüreklerde saklıdır. Değerli Fidan ailesinin ev sahipliğinde samimiyeti, muhabbeti ve dayanışmanın sıcaklığını paylaştık. Bu kıymetli akşam ve içten misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Sofralarından bereket eksik olmasın."

Emine Erdoğan, paylaşımda, iftar ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

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