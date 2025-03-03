Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçiler ile İftar programında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçiler ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçiler ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Rahmeti, bereketi ve huzuruyla Ramazan iklimi sadece İslam ülkelerini değil en ücra köşesine kadar tüm dünyayı kuşatmıştır.

Şu an etrafında bir araya geldiğimiz sofra bir insanlık sofrasıdır. Türkiye'nin bütün gönül dostlarını 16'ncı kez buluşturan bu soframızın bölgemizde ve dünyada barışa vesile olmasını temenni ediyorum.

Koronavirüs salgınıyla başlayan daha sonra savaşlarla patlak veren ekonomik sıkıntıların dünyanın birçok bölgesinde halen devam ettiğini görüyoruz.

'MARJİNAL KONUMDA KALMASI GEREKEN IRKÇI VE SAĞCI PARTİLERİN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİNE ŞAHİT OLUYORUZ'

Marjinal konumda kalması gereken ırkçı ve aşırı sağcı partilerin önlemez yükselişine şahit oluyoruz. İslam düşmanlığı ve çatışmalar uluslararası düzeni çıkmaza sürüklüyor. Kural temelli sisteme güven azaldıkça tedirginlik artmakta her koyun kendi bacağından asılır anlayışı artmakta ve orman kanunları öne çıkmaktadır. Gücü elinde bulunduranın zayıfı tahakküm altına alması dikkat çekmektedir.

'ÖNÜNE GEÇİLMEZSE ASKERİ YA DA SİYASİ PATLAMALAR OLACAKTIR'

Kelimenin tam anlamıyla altta kalanın canının çıktığı daha adaletsiz, daha acımasız bir uluslararası gerçeklik inşa ediliyor. Artan yabancı düşmanlığını, terörizmi, faşist partileri bu yeni gerçeklikten bağımsız okuyamayız. Üzülerek söylemek istiyorum ki önüne geçilmezse, bunun varacağı yer askeri ya da siyasi patlamalar olacaktır. Gelen tehlikeye kayıtsız kalarak hiçbir yere varamayız. Dünyada beşten büyüktür şiarıyla verdiğimiz mücadele daha kuşatıcı bir yapının inşası içindir.

'MÜSLÜMANLARIN KARAR ALMA SÜREÇLERİNE ARTIK HAK ETTİĞİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİLMESİ GEREKİYOR'

Şunu bir kez daha açık ve net ifade etmek isterim küresel karar alma mekanizmalarının dünyanın değişen. Dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan Müslümanların karar alma süreçlerinde artık hak ettiği şekilde temsil edilmesi gerekiyor. İhtiyaçtan öte artık bir zorunluluktur. Ancak 5 daimi üyenin adaleti esas alan bir güç paylaşşımına gitmek yerine güç temerküsüyle sorunları bastırma niyetindedir.