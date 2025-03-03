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Balıkesir'de kuyumcuya soygun girişimi! Zanlı altınlarla kaçarken hiç beklemediği bir şey oldu

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki bir kuyumcuyu silah tehdidiyle gasbetmeye çalışan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Soygun girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin altın dolu çantayı tezgah çekmecesinin kulpuna takıldığı için geride bırakarak kaçtığı görüldü.

Örücüler Caddesi, Basın Sokak'ta bulunan kuyumcuya gelen maskeli şüpheli, içerideki çalışan kadını silah tehdidiyle gasbetmek istedi.

Durumu fark eden vatandaşların müdahalesiyle paniğe kapılan zanlı, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine kuyumcuya gelen ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de olay yerine gelerek konuya ilişkin bilgi aldı. Ekipler, soygun girişiminde bulunan şüphelinin E.G. olduğunu tespit etti. Şüpheli E.G, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Olay anı kamerada

Öte yandan E.G'nin kuyumcuya girdiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yüzünü medikal maske ile kapatarak kuyumcuya giren E.G'nin silah doğrulttuğu çalışandan, verdiği çantaya altınları doldurmasını istediği anlar yer alıyor.

Ziynet eşyalarını çantaya dolduran şüphelinin yoldan geçenlerden yardım istemesi, şüphelinin ise kaçmaya çalıştığı sırada tezgah çekmecesinin kulpuna takılan altın dolu çantayı bırakmak zorunda kalması ve olay yerinden koşarak uzaklaşması da güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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