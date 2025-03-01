Sedef hastalığına kalıcı çözüm! 7 yıllık sedef kabusu sona erdi

Sedef hastalığıyla uzun yıllar mücadele eden 28 yaşındaki Murat Ustutar’ın, denemediği tedavi yöntemi kalmadı ancak hastalığına çare bulamadı. Fiziksel ve psikolojik olarak zor günler geçiren Ustutar, Medipol Sağlık Grubu’ndan Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sena İnal Aptoula ile tanıştıktan sonra kısa sürede sağlığına kavuştu. Dr. Aptoula, “Biyolojik ajanlarla hastalığı hızla kontrol altına aldık” dedi.

28 yaşındaki Murat Ustutar, yıllardır sedef hastalığıyla mücadele etti. Denemediği tedavi yöntemi kalmadı ama bir türlü çare bulamadı. Hastalığı bulaşıcı sanılarak dışlandı, hem psikolojik hem fiziksel olarak büyük zorluklar yaşadı. Ancak yılların çaresizliği, MedipolAcıbadem Bölge Hastanesi’nde Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sena İnal Aptoula ile tanışmasıyla son buldu. Mucizevi dönüşüm kısa sürede gerçekleşti. Dr. Aptoula, “Biyolojik ajanlar dediğimiz güçlü tedavi yöntemleriyle hastalığı hızla kontrol altına aldık” dedi. Ustutar, yıllardır hayalini kurduğu sağlıklı cilde kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"BÜTÜN VÜCUDUMDA SEDEF VARDI"

Hastalıkla mücadele ettiği süre boyunca hastalığı iki boyutlu olarak değerlendirdiğinibelirten Ustutar, “Bu hastalığın iki boyutlu zorluğu oluyor. Birisi fiziksel, diğeri ise duygusal. Fiziksel zorlukların başında kaşıntı oluyor. Vücudunuzu çok fazla kaşıyorsunuz, duş alırken bile yanma oluyor. Bütün vücudumda sedef olduğu için yazın tişört dahi giyemiyordum. Sıcakta uzun kollu kıyafetler giymek zorunda kalıyordum. Duygusal olarak ise insanların benden kaçması oluyordu. Bunun bulaşıcı bir hastalık olduğunu düşünüyorlar. Yüzümde sedef olduğu için insanlar bana sürekli bakıyordu, sanki korkunç bir varlıkmışım gibi. Ama en büyük duygusal zorluk, umutsuzluktu. Çünkü yıllardır ‘Sedef geçmeyecek, bununla yaşamayı öğrenmelisin’ diyerek, umutsuzluğa sürüklendim” dedi.

"MÜCADELEM MUTLULUKLA SON BULDU"

Mücadelesinin doğru hekim ve doğru tedaviyle mutlulukla son bulduğunu belirten Ustutar, “Son olarak Sena hocamızla tanıştım. Sena hocamız da sağ olsun doğru tedaviyi uyguladı ve hastalığım son buldu. Bir ay gibi kısa bir sürede sedef hastalığından kurtuldum. Şu anda çok şükür vücudumda hiç sedef kalmadı. Tamamen tertemizim. Bebek gibi oldum diyebilirim. Sanki çok zorlu bir dağa tırmanmışım gibi hissediyorum ve şu an zirvesindeyim. O mücadele, o zorlu yolculuk şu anda mutlulukla son buldu” diye konuştu.

"BULAŞICI BİR HASTALIK DEĞİL!"

Sedef hastalığıyla ilgili ayrıntılı bilgiler veren Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sena İnal Aptoula, “Sedef aslında zor bir hastalık. Biz sadece dışarıya vuran tarafını görüyoruz. Dışarıya vuran tarafıyla insanların görünür yerlerinde kırmızı, kabuklu yaralarla gidebilen bir hastalık. Bulaşıcı değil ama insanlar tarafından bulaşıcı olduğu düşünülen, insanların kendilerini dışlamalarına sebep olabilen bir hastalık. Psikolojik ve fiziksel yükü olan bir hastalık. Eklem gibi, başka iç organlar gibi yerlerde de tutulum yapabilen bir hastalık. Hastamız bize geldiğinde vücudunun büyük kısmında sedef yaraları vardı” dedi.

HIZLI İYİLEŞME

Güçlü tedavi yöntemleriyle hastalığa kalıcı çözümler ürettiklerini belirten Dr. Aptoula, “Hastamız geldiğinde daha önce bazı kremler ve iğneler kullanmıştı, ancak sedefi şiddetli şekilde ilerlemişti. Kendisine güçlü tedavi yöntemlerimiz olduğunu, biyolojik ajanlar kullanarak hastalığın önüne geçebileceğimizi söyledim. Birinci ay kontrolüne geldiğinde, hastamız bütün yaralarından kurtulmuştu. Şu an hala hiçbir yarası olmadan hayatına devam ediyor” şeklinde konuştu.

"TEDAVİYİ BIRAKMIYORUZ"

Uygulanan tedavi hakkında da bilgi veren Dr. Aptoula, “Sedefe neden olan molekülü doğrudan gidip bağlayarak kapatıyoruz. Hastalığa neden olan ve vücudumuz tarafından salgılanan maddeleri kapatarak iyileştiriyoruz. Biz tedaviyi hemen bırakmak istemiyoruz. Bir süre bu tedaviyi devam ettiriyoruz ve hastalığı tamamen kontrol altına alıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.