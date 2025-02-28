Hadi Özışık ile Hasan Sınar arasında 'Selahattin Demirtaş' tartışması

Ekol TV’deki “Tartışma Zemini” programında, Hadi Özışık ve Prof. Dr. Hasan Sınar arasında Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı ve Selahattin Demirtaş'ın durumu tartışıldı.

Ekol TV’de yayınlanan “Tartışma Zemini” programında Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı masaya yatırıldı.

Programda gazeteci Hadi Özışık ve Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Hasan Sınar arasında Selahattin Demirtaş’ın cezaevi durumu da tartışıldı.

Özışık, Kobani olayları nedeniyle Demirtaş’a hala kızgın olduğunu ancak bu süreçte “gaza gelmediğini” belirtti. Bunun üzerine Prof. Dr. Hasan Sınar, “Bu durumda artık Demirtaş’ın cezaevinde kalmasının yasal temeli ortadan kalkıyor mu?” diye sordu. Özışık ise bu konunun herhangi bir pazarlık meselesi olmadığını vurgulayarak, yargının karar vereceğini söyledi.