'AK Parti döneminde terör örgütü bitirildi' diyecek mi? Şaban Sevinç ile Hadi Özışık arasında dikkat çeken diyalog
Gazeteciler Hadi Özışık ve Şaban Sevinç, silah bırakma çağrısı yapması beklenen Abdullah Öcalan'ın açıklamasını Ekol TV ekranlarında değerlendirdi.
Türkiye kamuoyu Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yapacağı belirtilen toplantıya kilitlendi.
Tarihi çağrıya dakikalar kala gazeteciler Hadi Özışık ve Şaban Sevinç, "terörsüz Türkiye" sürecini Ekol TV ekranlarında değerlendirdi.
Şaban Sevinç, "40 yıldır ülkemizin başına bela olan PKK terör örgütü nihayet bugün sonlanacak." dedi.
Özışık, bu sözlere "Şaban’ın dili, "AK Parti döneminde terör örgütü bitirildi" demeye varmıyor!" diye karşılık verdi.
Özışık'ın açıklamalarına Sevinç, "Elbette derim! Beklenen gerçekleşirse Sayın Bahçeli'de Cumhurbaşkanı da tarihe geçecektir." diye yanıt verdi.