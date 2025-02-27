BIST 9.750
DOLAR 36,44
EURO 38,12
ALTIN 3.383,61
MEDYA

'AK Parti döneminde terör örgütü bitirildi' diyecek mi? Şaban Sevinç ile Hadi Özışık arasında dikkat çeken diyalog

Gazeteciler Hadi Özışık ve Şaban Sevinç, silah bırakma çağrısı yapması beklenen Abdullah Öcalan'ın açıklamasını Ekol TV ekranlarında değerlendirdi.

Türkiye kamuoyu Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yapacağı belirtilen toplantıya kilitlendi.

Tarihi çağrıya dakikalar kala gazeteciler Hadi Özışık ve Şaban Sevinç, "terörsüz Türkiye" sürecini Ekol TV ekranlarında değerlendirdi.

Şaban Sevinç, "40 yıldır ülkemizin başına bela olan PKK terör örgütü nihayet bugün sonlanacak." dedi.

Özışık, bu sözlere "Şaban’ın dili, "AK Parti döneminde terör örgütü bitirildi" demeye varmıyor!" diye karşılık verdi.

Özışık'ın açıklamalarına Sevinç, "Elbette derim! Beklenen gerçekleşirse Sayın Bahçeli'de Cumhurbaşkanı da tarihe geçecektir." diye yanıt verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Esenyurt'ta servis minibüsünün çarptığı çocuk öldü
Esenyurt'ta servis minibüsünün çarptığı çocuk öldü
Kübra Par'dan ön seçim pusulası yorumu: Tek ismin olduğu bir seçim, seçim midir?
Kübra Par'dan ön seçim pusulası yorumu: Tek ismin olduğu bir seçim, seçim midir?
Ofsayt ve VAR kuralı değişiyor mu? FIFA'da büyük devrim!
Ofsayt ve VAR kuralı değişiyor mu? FIFA'da büyük devrim!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'İmralı' açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'İmralı' açıklaması
Sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan imam, Silivri Belediyesi ile İBB'den tazminat kazandı
Sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan imam, Silivri Belediyesi ile İBB'den tazminat kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Trump'tan skandal Gazze videosu! Netanyahu ile tatil, dansözler...
Trump'tan skandal Gazze videosu! Netanyahu ile tatil, dansözler...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Parkinson hastalarına umut oldu
Parkinson hastalarına umut oldu
Gülben Ergen'den Wanda Nara'ya 'Icardi' göndermesi!
Gülben Ergen'den Wanda Nara'ya 'Icardi' göndermesi!
ASELSAN, GÖKTAN atışını başarıyla gerçekleştirdi
ASELSAN, GÖKTAN atışını başarıyla gerçekleştirdi
AK Parti Kongresi'ne Emine Erdoğan'dan destek
AK Parti Kongresi'ne Emine Erdoğan'dan destek