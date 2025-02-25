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AK Parti Kongresi'ne Emine Erdoğan'dan destek

Emine Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partinin istikrar ve kalkınma için kararlılıkla ilerlediğini vurguladı. Erdoğan, "Birliğimiz güçlü, istikrarımız ve kalkınmamız daim olsun" ifadelerini kullanarak, kongreye ait görüntülerin yer aldığı bir video da paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adında AK, ışığında istikbal. İstikrarın teminatı, kalkınmanın öncüsü olan AK Parti, milletimize hizmeti en büyük onur bilerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüyor. Birliğimiz güçlü, istikrarımız ve kalkınmamız daim olsun."

Emine Erdoğan, paylaşımında kongreye ilişkin görüntülerin bulunduğu videoya da yer verdi.

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