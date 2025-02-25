Alerjik çocuklarda enfeksiyon riski daha yüksek!

Alerjik hastalıklara sahip çocuklar, enfeksiyonlara karşı daha savunmasız oluyor. Bağışıklık sistemi hassasiyeti nedeniyle virüs ve bakterilere daha hızlı yakalanan alerjik çocuklar, aynı zamanda enfeksiyonları daha ağır geçiriyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serdar Al, alerji ve enfeksiyon ilişkisine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Alerjisi olan çocuklar, enfeksiyonlara daha kolay yakalanıyor ve hastalıkları daha ağır geçiriyor. Bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesi, hem alerjik belirtileri artırıyor hem de vücudu virüs ve bakterilere karşı daha savunmasız hale getiriyor. Üstelik bu enfeksiyonlar, alerjik semptomları da tetikleyerek öksürük, burun akıntısı ve solunum problemlerini artırıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serdar Al, bu kısır döngünün nasıl kırılabileceğine dair önemli uyarılarda bulundu.

ALERJİK BİREYLERDE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Alerjik çocukların, özellikle astım ve alerjik rinit gibi rahatsızlıkları olanların enfeksiyonlara daha kolay yakalandığını belirten Doç. Dr. Serdar Al, “Alerji ve enfeksiyonlar birbirini tetikleyen durumlardır. Alerjik çocuklarda bağışıklık sistemi belirli proteinler üretir ve bu proteinler enfeksiyon sırasında aşırı salgılanarak alerjik semptomları artırır. Enfeksiyonlar, burun akıntısı, öksürük ve diğer alerjik şikayetleri daha da kötüleştirebilir. Alerjik bireyler, enfeksiyonlara karşı daha hassastır. Bir ortamda virüs taşıyan bir kişi 10 kez hapşırdığında normal bir birey enfekte olabilirken, alerjik bir birey tek bir hapşırıkla hastalanabilir” dedi.

ENFEKSİYONLARDAN KORUNMAK BUNLARA DİKKAT EDİN!

Özellikle 2 yaş altı çocukların enfeksiyonlardan korunmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Serdar Al, “Kış aylarında enfeksiyonlar daha fazla görülüyor. Çocukların okullarda, kreşlerde ve toplu taşıma araçlarında daha fazla zaman geçirmesi bulaş riskini artırıyor. Kapalı ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak, hijyen kurallarına dikkat etmek ve bağışıklık sistemini güçlendirecek önlemler almak önemli. Ayrıca RSV, rinovirüs, influenza, COVID gibi viral enfeksiyonlar (gibi) alerjik hastalıkların gelişimini kolaylaştırabilir” diye konuştu.

SEZARYEN DOĞUMLA ALERJİ RİSKİ ARTIYOR

Doğum şeklinin de alerji gelişiminde önemli bir faktör olduğunu söyleyen Doç. Dr. Serdar Al, “Normal doğum sırasında bebek, annenin doğal bakterileriyle tanışırken, sezaryen doğan bebekler steril bir ortamda dünyaya geliyor. Bu durum bağışıklık sisteminin gelişimini etkileyerek alerji riskini artırabiliyor” dedi. Alerjinin, bağışıklık sistemi bozukluklarının bir göstergesi olabileceğini de vurgulayan Doç. Dr. Al, sık enfeksiyon geçiren çocukların mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.