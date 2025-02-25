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Uçakta karşılaşan İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi

Şarkıcı İrem Derici ile Sevda Türküsev, bir uçak yolculuğunda karşılaştı. Uçak iniş yaptıktan sonra sosyal medyadan paylaşım yapan Türküsev, ateş püskürdü. Yüksek sesli konuşan Derici'den rahatsız olan Türküsev'e Derici'den yanıt gecikmedi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici ile Sevda Türküsev, uçakta karşılaştı. Yolculuk, ikili arasında bir sorun olmadan tamamlansa da inişten sonra Sevda Türküsev ünlü şarkıcı hakkında sert sözler sarf etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Türküsev, Derici'nin toplumsal alanlarda nasıl davranması gerektiğini bilmediğini söyledi.

Türküsev, "Şu arkadan gelen sesler İrem Derici, aynı uçaktaydık maalesef. Bir insanın sesi bu kadar güzel olup, toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi enteresan. Ha ha ha, küfürlü konuşmalar, bağırarak gülmeler… Komple ekipçe sanki özel mekanları gibi hareket ediyorlar. Sanatçı bir bütündür ama önce toplum içinde nasıl davranılır öğrenin" diye konuştu.

"Sus kız mutsuz lübin"
Paylaşımları gören İrem Derici de "Sus kız mutsuz lübin! Uçağa binerken sözde bizimle gülüyordu, keko. Ay Allah, lüzumsuz abla" diyerek tepkisini dile getirdi.

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