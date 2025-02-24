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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan fırsatçılığına izin vermeyeceğiz

Beştepe'de gerçekleştirilen kabine sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan'a sayılı günler kala fırsatçılık yapmaya başlayanlara dikkat çekerek, 3 Bakanlığa talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine, bugün Beştepe'de gerçekleştirildi.

Kabine toplantısının ana gündem maddesini emekliye ikramiye zammı ve dış politikadaki son gelişmeler oluşturdu. Masada önemli konuların konuşulduğu kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Ramazan'a az bir süre kala fiyatlarda yaşanan artışa dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan fırsatçılığına izin vermeyeceğiz" dedi.

3 bakanlığa talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TAMAHKARLARIN MİLLETİMİZİN RAMAZAN SEVİNCİNE GÖLGE DÜŞÜRMEMESİ İÇİN BAKANLIKLARIMIZ YOĞUN ÇABA İÇİNDELER"

Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'e yaklaşmanın heyecanı, ümidi, mutluluğu içindeyiz. Önümüzdeki cuma ilk teravihi idrak edip, ilk sahuru yaparak Ramazan ayına başlayacağız. Vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerif'ini şimdiden tebrik ediyorum.
Yurt dışında ve dünyanın farklı köşelerinde umutlarını ülkemize bağlamış kardeşlerimize hayırlı ramazanlar diliyorum.

Ramazan öncesinde fırsatçılık peşinde koşanlar için gereken her türlü tedbiri alıyoruz ve alacağız. Ticaret, Tarım ve Maliye Bakanlıklarımız, tamahkarların milletimizin Ramazan sevincine gölge düşürmemesi için yoğun çaba içindeler. Ramazan fırsatçılığının ekonomik mesele olmaktan ziyade ciddi bir ahlak ve vicdan sorunu olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.

"BU FIRSATÇILIĞA MİLLETİMİZİN DESTEĞİYLE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Kadim ahilik kültürümüzden nasiplenmemiş bu fırsatçılar helalinden para kazanan şirketlerimize en büyük kötülüğü yapmaktadır. Yangın olunca yangın söndürme tüpüne, deprem olunca demire ve çimentoya, hava kurak gitse suya, bir iki gün kar yağdığında sebze ve meyveye zam yapan bu fırsatçılığa milletimizin desteğiyle nefes aldırmayacağız.

Bugün önemine binaen serbest piyasa demek başıbozukluk demek asla değildir. Serbest piyasayı kuralsızlık olarak algılayanlara karşı gerekli idari ve hukuki adımları atmayı sürdüreceğiz.

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