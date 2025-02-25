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MEDYA

İmamoğlu'nun diploma tartışmasında Ersan Şen Sinan Burhan'a sarıldı tebrik etti

Gazeteci Sinan Burhan, tv100 canlı yayınında Ekrem İmamoğlu'nun sahte olduğu iddia edilen diplomasıyla ilgili "Şu anda yargısız infaz yapamam. Şu suçludur şu suçsuzdur ben diyemem. İncemeler yapılacak" deyince hukukçu Prof. Ersan Şen, tebrik için ayağa kalkıp Burhan'a sarıldı.

tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Eşit ağırlık" programında İmamoğlu'nun sahte olduğu iddia edilen üniversite diploması tartışıldı.

Gazeteci Sinan Burhan, "Hukuka karşı bizim boynumuz kıldan ince. Önümüzdeki günlerde bilgiler belgeler ortaya çıkacak. Şu anda yargısız infaz yapamam. Şu suçludur şu suçsuzdur ben diyemem. İncemeler yapılacak" dedi.

Burhan'ın açıklamaları sonrası ayağa kalkan ceza hukukçusu Prof. Ersan Şen, Burhan'a sarılarak tebrik etti. Burhan, "Senin ağzından bunları duymak çok güzel. Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu işlemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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