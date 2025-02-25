Gülben Ergen'den Wanda Nara'ya 'Icardi' göndermesi!

Wanda Nara, "Yılın Kadını" ödülünü almak için İstanbul'a gelirken, eski eşi Mauro Icardi ile yaşadığı olaylı ayrılık süreci nedeniyle ödül alması sosyal medyada tepki çekti. Tören sırasında sahneye çıkan Gülben Ergen, Nara'ya üstü kapalı bir mesaj verirken, "Icardi’nin tarafındayım" sözleriyle dikkat çekti. Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Wanda Nara, hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle sık sık adından söz ettiriyor.

Icardi ile yaşadığı skandalların ardından hayatımıza giren Wanda Nara, ünlü futbolcu ile ayrıldıktan sonra rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Şimdilerde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara, derbi günü 'Yılın Kadını' ödülünü almak için önceki gün soluğu İstanbul'da almıştı.

Ünlü futbolcu Icardi ile sansasyonel boşanma aşamasında olan Wanda Nara'nın, Türkiye'de 'Yılın kadını' ödülü verileceğinin öğrenilmesinin ardından sosyal medyada ortalık karışmıştı.

GÜLBEN ERGEN'DEN TEPKİ

Tartışmaya katılan Gülben Ergen, tören öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nara'yı seçen jüri üyelerine eleştiride bulunmuştu. Ergen, "Jüriyi ve kriterlerini önemle merak ediyoruz" diyerek tepkisini dile getirmişti.

'YILIN KADINI' ÖDÜLÜNÜ ALMASI GÜNDEM OLDU

Nara'nın "Yılın Kadını" ödülünü alması, özellikle spor ve magazin dünyasında geniş yankı buldu. Nara, ödülü alırken yaptığı konuşmada Türkiye'ye olan sevgisini dile getirdi ve kendisine gösterilen ilgi için teşekkür etti.

WANDA NARA'YA GÖNDERME YAPTI

Ödül töreninde sahneye çıkan Gülben Ergen, yaptığı konuşmada hem Wanda Nara'ya hem de günün önemli bir spor olayına gönderme yaptı.

"ICARDI'NİN TARAFINDAYIM"

Ergen, "Galatasaray-Fenerbahçe maçında gol var mı? Ben biraz Icardi’ciyim oğullarımdan dolayı, Icardi’nin tarafındayım" sözleriyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcının bu açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.