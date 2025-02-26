Kübra Par'dan ön seçim pusulası yorumu: Tek ismin olduğu bir seçim, seçim midir?

Gazeteci Kübra Par, tv100 canlı yayınında CHP'yi eleştirerek; ''CHP bunca yıldır demokrasiyi savunuyor. Pusulada tek ismin olduğu bir seçim, seçim midir?" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) gündemi cumhurbaşkanı adayı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 23 Mart’ta yapılacağını duyurduğu ön seçimde, 116 milletvekilinin desteğini alan Ekrem İmamoğlu tek aday olarak yer aldı.

ADAY TEK İSİM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olmayacağını açıklaması ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek’in yeterli imzaya ulaşamaması, İmamoğlu’nu yarıştaki tek isim haline getirdi.

Bu durum, hem parti içinden hem de parti dışından tepki çekti.

Tek adaylı ön seçime tepki gösteren bir isim de tv100 Ana Haber Sunucusu Gazeteci Kübra Par oldu.

CHP'nin yıllardır demokrasiyi savunan bir parti olduğunu belirten Par, tek adayla seçime girmesini eleştirdi.

"TEK ADAYLA SEÇİM Mİ OLUR? CHP BUNCA YILDIR DEMOKRASİYİ SAVUNUYOR"

Par, şu ifadeleri kullandı:

CHP tek adaylı bir seçime gidiyor. Tek adayla seçim olur mu? En azından karşısına bir isim daha çıksa oy kullanmanın bir anlamı olmaz mıydı? CHP bunca yıldır demokrasiyi savunuyor.

"PUSULADA TEK İSMİN OLDUĞU BİR SEÇİM, SEÇİM MİDİR?"

Demokratik bir seçim yapmak için ön seçime gidiyorlar ama pusulada tek ismin olduğu bir seçim, seçim midir? Dursun Çiçek’te aday olmak istemişti ama eşi hastalanınca İstanbul’a döndü. Süre uzatın dedi uzatmadılar.