Trump'tan skandal Gazze videosu! Netanyahu ile tatil, dansözler...

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada paylaştığı yapay zeka ile hazırlanmış skandal bir video ile büyük tepki topladı. Truth Social'daki paylaşımında Gazze Şeridi'ni tatil kentine çevrilmiş, kendisini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da burada "tatil yapıyor" şekilde gösterdi. Videonun bir kısmında Trump, dansözlerle dans ediyor.

Trump, Truth Social hesabından yapay zeka ile hazırlanmış bir video yayımladı.

Çocukların moloz yığınları içinde silahlı kişilerden kaçtığı gösterilerek başlayan görüntülerde, ABD bayrağının renklerinde "Sıradaki ne?" yazısı ekrana geliyor.

Ardından gelen karelerde Gazze, turistik bir tatil kentine dönüşmüş gibi gösteriliyor.

Lüks arabaların ve gökdelenlerin yer aldığı sokak görüntülerinde, Trump'ın altından figürleri görünüyor.

Pek çok tabelada "Trump Gazze" ifadelerinin yazıldığı görünen videonun bir kısmında Trump, dansözlerle dans ediyor.

Elon Musk'ın ise mutlu bir şekilde geleneksel yemekler yediği ve etrafa para saçtığı görünüyor.

Videonun sonlarına doğru Trump ve Netanyahu'nun yan yana şezlongda uzandığı kareler yer alıyor.