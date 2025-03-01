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İstanbul'da bir kadının yüzüne kezzap döken şüpheli tutuklandı

Avcılar'da, görüşme teklifini reddeden kadının yüzüne kezzap döken şüpheli tutuklandı.

Yeşilkent Mahallesi'nde, 19 Mart 2024'te sokakta yürüyen Ş.S'nin (44) yüzüne kezzap döken şahıs olay yerinden kaçtı.

Kadının şikayeti üzerine inceleme başlatan polis, olay yeri ve çevresindeki birçok güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Şüpheli Ş.K'nin (60), kendisiyle görüşme isteğini reddettiği için Ş.S'nin yüzüne kezzap döktüğü öğrenildi.

En son Düzce'de görülen Ş.K. burada yakalanarak İstanbul'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan, güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının, olaydan sonra kaçtığı anlar görülüyor.

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