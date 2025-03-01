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Sarıyer'de akaryakıt istasyonunda iş insanına bıçakla saldıran zanlı tutuklandı

Sarıyer'de akaryakıt istasyonunda iş insanı Savaş Zafer Soydan'ı bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Maslak'taki akaryakıt istasyonunda 20 Şubat gecesi iş insanı Savaş Zafer Soydan (55), "Seni öldüreceğim." diyerek bağıran bir kişi tarafından bıçaklandı. Akaryakıt istasyonu çalışanları, saldırganı dubalarla kovalayarak uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Soydan'ı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından kimliği tespit edilen M.K. (19), Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan 6 kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında, Savaş Zafer Soydan'ın aracının içinde olduğu sırada şüphelinin araç kapısını açarak saldırıyı gerçekleştirdiği, akaryakıt istasyonu çalışanlarının yol dubalarıyla saldırganı uzaklaştırdığı görülüyor.

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