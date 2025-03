Dilan Polat'tan gözaltı taliması sonrası 'yaşamak istemiyorum' paylaşımı

Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı talimatı sonrası Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkımı helal etmiyorum bu da son sözüm. Ben artık yaşamak istemiyorum" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilan Polat tarafından kayda alındığı tespit edilen, eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın yer aldığı videoya ilişkin yapılan ihbarlar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında şüphelileri yakaladı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünde geçirilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Gözaltı talimatının ardından Dilan Polat, Instagram hesabı üzerinden takipçilerine açıklama yaptı. Polat, "Arkadaşlar ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm kalmadı, artık bittim. Bakın bir video çekiyorum. Her yerde paylaşılıyor, bilmem ne içmişler diye. Ve şu an öğreniyorum hakkımızda haber çıkmış gözaltı diye. Alın götürün beni, her şeyimi alın ama artık canımı da alın. Bırakın beni. Artık gücüm kalmadı. Her şeyden bıktım. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Daha ne diyeceksiniz, kara para dendi, örgüt dendi artık bir bu kalmıştı. Hayatım boyunca masama koysunlar (uyuşturucu) onun ne olduğunu bilmem, görmedim. Bir insan uykudan uyanmış birilerini çekti diye gözaltına alınabilir mi?" dedi.