Beşiktaş 122'nci yılını özel videoyla kutladı
Beşiktaş, 122. kuruluş yıl dönümünü "Şeref Dolu 122 Yıl" etiketiyle paylaştığı özel bir video ile kutladı.
Türk sporunun köklü çınarlarından Beşiktaş, 122. kuruluş yıl dönümünü özel bir videoyla kutladı.
Siyah-beyazlı kulüp, resmi X hesabından paylaştığı videoda "Şeref Dolu 122 Yıl" etiketiyle tarihine ve değerlerine vurgu yaptı. "Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş’ı 122 yaşında!" ifadelerinin yer aldığı videoda, kulüp tarihine damga vuran efsanevi oyuncular, unutulmaz zaferler ve taraftarın vazgeçilmez desteği öne çıkarıldı.
Beşiktaş’ın köklü mazisine atıfta bulunan görüntülerde, "Şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız." sözüne özellikle yer verildi. Paylaşım, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük ilgi görürken, binlerce beğeni ve yorum aldı.