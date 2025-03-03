BIST 9.659
DOLAR 36,52
EURO 38,03
ALTIN 3.352,59
SPOR

Beşiktaş 122'nci yılını özel videoyla kutladı

Beşiktaş, 122. kuruluş yıl dönümünü "Şeref Dolu 122 Yıl" etiketiyle paylaştığı özel bir video ile kutladı.

Türk sporunun köklü çınarlarından Beşiktaş, 122. kuruluş yıl dönümünü özel bir videoyla kutladı.

Siyah-beyazlı kulüp, resmi X hesabından paylaştığı videoda "Şeref Dolu 122 Yıl" etiketiyle tarihine ve değerlerine vurgu yaptı. "Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş’ı 122 yaşında!" ifadelerinin yer aldığı videoda, kulüp tarihine damga vuran efsanevi oyuncular, unutulmaz zaferler ve taraftarın vazgeçilmez desteği öne çıkarıldı.

Beşiktaş’ın köklü mazisine atıfta bulunan görüntülerde, "Şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız." sözüne özellikle yer verildi. Paylaşım, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük ilgi görürken, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hakan Fidan: Barışın kaybedeni olmaz
Hakan Fidan: Barışın kaybedeni olmaz
Cizre’de kömür yüklü tır devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Cizre’de kömür yüklü tır devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Halk TV’de bir skandal daha! Ramazan programında çalan şarkı...
Halk TV’de bir skandal daha! Ramazan programında çalan şarkı...
En uzun menzilli seyir füzesi Kara ATMACA atışlı testinde rekor tazeledi
En uzun menzilli seyir füzesi Kara ATMACA atışlı testinde rekor tazeledi
Mehmetçiğin ilk iftarı Türkiye'nin dört bir yandan ve sınır ötesinden...
Mehmetçiğin ilk iftarı Türkiye'nin dört bir yandan ve sınır ötesinden...
Trump-Zelenskiy kavgası Erzurum şivesiyle paylaşıldı sosyal medyada ilgi gördü
Trump-Zelenskiy kavgası Erzurum şivesiyle paylaşıldı sosyal medyada ilgi gördü
Dilan Polat'tan gözaltı taliması sonrası 'yaşamak istemiyorum' paylaşımı
Dilan Polat'tan gözaltı taliması sonrası 'yaşamak istemiyorum' paylaşımı
Sarıyer'de akaryakıt istasyonunda iş insanına bıçakla saldıran zanlı tutuklandı
Sarıyer'de akaryakıt istasyonunda iş insanına bıçakla saldıran zanlı tutuklandı
Sedef hastalığına kalıcı çözüm! 7 yıllık sedef kabusu sona erdi
Sedef hastalığına kalıcı çözüm! 7 yıllık sedef kabusu sona erdi
İstanbul'da bir kadının yüzüne kezzap döken şüpheli tutuklandı
İstanbul'da bir kadının yüzüne kezzap döken şüpheli tutuklandı
Emevi Camii'nin halıları serildi! Fatma Şahin: "Bir sözümüz vardı..."
Emevi Camii'nin halıları serildi! Fatma Şahin: "Bir sözümüz vardı..."
Kocaeli'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı
Kocaeli'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı