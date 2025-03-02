BIST 9.659
DOLAR 36,49
EURO 37,89
ALTIN 3.349,90
GÜNCEL

Cizre’de kömür yüklü tır devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kömür yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, sürücünün araçta sıkışarak yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza nedeniyle kapanan yol, tırın kaldırılması ve saçılan kömürlerin temizlenmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

F.A. yönetimindeki 27 AVT 202 plakalı kömür yüklü tır, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle kapanan yol, tırın kaldırılması ve yola saçılan kömürlerin temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Halk TV’de bir skandal daha! Ramazan programında çalan şarkı...
Halk TV’de bir skandal daha! Ramazan programında çalan şarkı...
En uzun menzilli seyir füzesi Kara ATMACA atışlı testinde rekor tazeledi
En uzun menzilli seyir füzesi Kara ATMACA atışlı testinde rekor tazeledi
Mehmetçiğin ilk iftarı Türkiye'nin dört bir yandan ve sınır ötesinden...
Mehmetçiğin ilk iftarı Türkiye'nin dört bir yandan ve sınır ötesinden...
Trump-Zelenskiy kavgası Erzurum şivesiyle paylaşıldı sosyal medyada ilgi gördü
Trump-Zelenskiy kavgası Erzurum şivesiyle paylaşıldı sosyal medyada ilgi gördü
Dilan Polat'tan gözaltı taliması sonrası 'yaşamak istemiyorum' paylaşımı
Dilan Polat'tan gözaltı taliması sonrası 'yaşamak istemiyorum' paylaşımı
Sarıyer'de akaryakıt istasyonunda iş insanına bıçakla saldıran zanlı tutuklandı
Sarıyer'de akaryakıt istasyonunda iş insanına bıçakla saldıran zanlı tutuklandı
Sedef hastalığına kalıcı çözüm! 7 yıllık sedef kabusu sona erdi
Sedef hastalığına kalıcı çözüm! 7 yıllık sedef kabusu sona erdi
İstanbul'da bir kadının yüzüne kezzap döken şüpheli tutuklandı
İstanbul'da bir kadının yüzüne kezzap döken şüpheli tutuklandı
Emevi Camii'nin halıları serildi! Fatma Şahin: "Bir sözümüz vardı..."
Emevi Camii'nin halıları serildi! Fatma Şahin: "Bir sözümüz vardı..."
Kocaeli'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı
Kocaeli'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı
Hadi Özışık ile Hasan Sınar arasında 'Selahattin Demirtaş' tartışması
Hadi Özışık ile Hasan Sınar arasında 'Selahattin Demirtaş' tartışması
Trump ile Zelenskiy Beyaz Saray'da tartıştı! Trump'tan Zelensky'ye: Savaşa geri dönmeyeceksin
Trump ile Zelenskiy Beyaz Saray'da tartıştı! Trump'tan Zelensky'ye: Savaşa geri dönmeyeceksin