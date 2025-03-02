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Mehmetçiğin ilk iftarı Türkiye'nin dört bir yandan ve sınır ötesinden...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin dört bir yanında ve sınır ötesinde görevini sürdüren Mehmetçiğin ilk iftarına ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Tüm dünyada olduğu gibi yurt içinde, sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde görev yapan kahraman Mehmetçiklerimiz de dün ilk iftarlarını yaptı. Allah kabul etsin. Mehmetçiğin ve milletimizin sofrası her daim bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

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