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MEDYA

Halk TV’de bir skandal daha! Ramazan programında çalan şarkı...

Halk TV'nin Ramazan ayına özel "Görkemli Hatıralar" programında, mahyalarda "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazarken, "Oturmuş kumar oynar ah ciğerim köşesi" şarkısının çalınması sosyal medyada tepki çekti.

Halk TV, Ramazan ayına özel olarak hazırladığı "Görkemli Hatıralar" programıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Serhan Aslan'ın sunumuyla gerçekleşen program, Üsküdar Nakkaştepe'den canlı yayınlandı.

ŞARKI VE MAHYA UYUMSUZLUĞU GÜNDEM OLDU

Programın en dikkat çeken anlarından biri, "Oturmuş kumar oynar ah ciğerim köşesi" şarkısı eşliğinde "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazan mahyaların gösterilmesi oldu. Şarkı sözleri ile Ramazan'ın manevi havasının uyuşmaması, izleyiciler tarafından hemen fark edildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Yaşanan bu uyumsuzluk, özellikle sosyal medyada hızla yayıldı. Twitter ve Instagram gibi platformlarda kullanıcılar, şarkı seçiminin yanlış olduğunu belirterek eleştirilerini dile getirdi. Bazı kullanıcılar, "Ramazan'ın maneviyatına uygun bir şarkı seçilmeliydi" yorumlarını yaptı.

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