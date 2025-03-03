Almanya'da dehşet anları! Araç kalabalığın arasına daldı, ölü ve yaralılar var

Almanya'nın Mannheim kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, 15’i ağır olmak üzere 25 kişi yaralandı.

Almanya'nın Mannheim kentinde bir aracın yayaların arasına daldığı öğrenildi. Olayın kaza mı yoksa bir saldırı mı olduğu henüz bilinmiyor ancak polis bir operasyon başlatıldığını belirterek vatandaşların bölgeden uzak durmasını istedi.

ALMAN MEDYASI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İlk edinilen bilgiye göre, Paradeplatz’dan su kulesine doğru hızla ilerleyen siyah bir SUV, kalabalığın arasına daldı.

Bild'in güvenlik birimlerinden edindiği bilgiye göre, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 15'i ağır 25 kişi yaralandı.