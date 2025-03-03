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Önder'den Devlet Bahçeli mesajı: "Bana 'Daha barış halayı çekeceğiz' dedi"

MHP Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye'ye giden süreci başlatan çağrı sonrası kendisini aradığını belirten Sırrı Süreyya Önder, "Bana 'Daha barış halayı çekeceğiz' dedi." ifadelerini kullandı.

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşerek kamuoyuna önemli bir mesaj iletti.

İmralı heyeti tarafından duyurulan açıklamada, Öcalan’ın örgüte “PKK kendini feshetsin” çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamanın yankıları sürerken, İmralı heyetinde yer alan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, Habertürk TV'ye konuk oldu..

Konuyla ilgili Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Önder, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye övgüler yağdırdı..

"Bahçeli birebir insan ilişkilerinde gördüğüm en zarif insanlardan biri" diyen Önder, Bahçeli'nin 22 Ekim'de TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi çağrıyla ilgili konuştu.

"DAHA BARIŞ HALAYI ÇEKECEĞİZ DEDİ"

Bahçeli'nin açıklaması sonrası kendisini aradığını söyleyen Önder, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Bahçeli, 22 Ekim'deki konuşmasından sonra beni aradı. Sağlığımı sordu, ben de onun sağlığını sordum. Sonra "Barışı görelim, ondan sonra Allah emanetini alsın" dedim.

"Olur mu efendim daha barış halayı çekeceğiz, öyle kendinize kondurmayın" dedi.

"ÇİVİYİ ARŞA ÇAKTINIZ DEDİM"

"Nasıl buldunuz konuşmamı" dedi.
Devlet Bey'e "Çiviyi arşa çaktınız, henüz boyumuz yetmiyor değerlendirmeye" dedim.

"ÖCALAN'IN BİR TALEBİ OLMADI"

Öcalan'ın bir talebinin olmadığını açıklayan Önder, devamında şu ifadelerde bulundu:

Ön şart ya da sonrasında şu şart diye bir şey yok.

Bunu bütün bir şerefimle söylüyorum. 

Şerefim üzerine temin ederimki bu işin pazarlığı ya da şartı yok. Ben de bu lafı kolay kolay kullanmam.

Peki ne var? İşin  gereklilikleri var. Yani bu bir adımdı, atıldı. Bu çağrı metni bir bölümün sonucuydu.

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