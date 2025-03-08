BIST 10.507
DOLAR 36,48
EURO 39,59
ALTIN 3.412,14
GÜNCEL

Hakkari'de feci kaza! Babanın cesedi 1 km uzakta bulundu

Hakkari'de Zap Suyu'na düşen hafif ticari aracın sürücüsü öldü, oğlu yaralandı.

Aydın Yeşilgöz idaresindeki 33 AFE 823 plakalı hafif ticari araç, Hakkari-Van kara yolu Akçalı köyü yakınında şarampole devrildi.

Zap Suyu'na düşen araçtan savrulan sürücü suya kapıldı, yaralanan 10 yaşındaki oğlu Muhammet Yeşilgöz ise kendi imkanıyla çıktı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerce başlatılan arama çalışmasında, kaza yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Yeşilgöz'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Yeşilgöz'ün cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CHP'li başkandan Elif Lale Bilgili için skandal hareket!
CHP'li başkandan Elif Lale Bilgili için skandal hareket!
Hadi Özışık: Mansur Yavaş'ın Adnan Beker transferinden haberi vardı
Hadi Özışık: Mansur Yavaş'ın Adnan Beker transferinden haberi vardı
Justin Trudeau, Trump'ın baskıları sonrası gözyaşlarına boğuldu
Justin Trudeau, Trump'ın baskıları sonrası gözyaşlarına boğuldu
Bakan Memişoğlu'ndan Ece Güral açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan Ece Güral açıklaması
Bakanlıktan Bursa'da çevre denetimi: BUSKİ'ye 2 milyon TL idari ceza kesildi
Bakanlıktan Bursa'da çevre denetimi: BUSKİ'ye 2 milyon TL idari ceza kesildi
Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı
Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı
Mehmet Metiner, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti! Serbest bırakılacak iddiaları için ne dedi?
Mehmet Metiner, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti! Serbest bırakılacak iddiaları için ne dedi?
Mourinho'dan basın toplantısında muhabire şok tepki!
Mourinho'dan basın toplantısında muhabire şok tepki!
Hadi Özışık: Adnan Beker, Mansur Yavaş’ın en önemli aktörlerinden biri
Hadi Özışık: Adnan Beker, Mansur Yavaş’ın en önemli aktörlerinden biri
Hadi Özışık'tan Dem Parti'nin sürece olan yaklaşımına övgü: Hiç taviz vermediler
Hadi Özışık'tan Dem Parti'nin sürece olan yaklaşımına övgü: Hiç taviz vermediler
Öcalan'ın çağrısı İsrail'i tedirgin etti, akıllara Sırrı Sakık'ın o sözleri geldi
Öcalan'ın çağrısı İsrail'i tedirgin etti, akıllara Sırrı Sakık'ın o sözleri geldi
CHP'li Cemal Enginyurt: Furkan Bölükbaşı, Abdurrahman Uzun kim ki bana hakaret edecek
CHP'li Cemal Enginyurt: Furkan Bölükbaşı, Abdurrahman Uzun kim ki bana hakaret edecek