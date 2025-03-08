Hakkari'de feci kaza! Babanın cesedi 1 km uzakta bulundu
Hakkari'de Zap Suyu'na düşen hafif ticari aracın sürücüsü öldü, oğlu yaralandı.
Aydın Yeşilgöz idaresindeki 33 AFE 823 plakalı hafif ticari araç, Hakkari-Van kara yolu Akçalı köyü yakınında şarampole devrildi.
Zap Suyu'na düşen araçtan savrulan sürücü suya kapıldı, yaralanan 10 yaşındaki oğlu Muhammet Yeşilgöz ise kendi imkanıyla çıktı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerce başlatılan arama çalışmasında, kaza yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Yeşilgöz'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Yeşilgöz'ün cesedi, hastane morguna kaldırıldı.