CHP'li başkandan Elif Lale Bilgili için skandal hareket!

Özet: Kadıköy Belediye Meclisi'nde, AK Parti'li Elif Lale Bilgili'nin konuşması sırasında mikrofonu kapatıldı. CHP’li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş’un "Şunu çıkaralım, atalım dışarı" sözleri ise tepki çekti.

Kadıköy Belediye Meclisi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde skandal bir olay yaşandı. CHP’li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş, AK Parti’nin ilçedeki tek meclis üyesi olan Elif Lale Bilgili’nin önce mikrofonunu kapattı sonra “şunu atalım dışarıya” dedi.

Kadıköy Belediye Meclisi'nde, Meclis 1. Başkanvekili ile AK Parti Grup Başkanvekili arasında süre kısıtlaması nedeniyle tartışma yaşandı. Kadıköy Belediye Meclisi mart ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında gerçekleştirildi.

Mecliste CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili, kendisinden önce konuşan CHP'li Meclis Üyesi Süleyman Şahin'in "rüşvetin sıradanlaştığı" yönünde konuşma yaptığını söyledi.

Bilgili, "Rüşvetin sıradanlaşması konusunda size hak veriyorum. Öncelikle bir belediye başkanlarınıza bakın. Üç belediye başkanınız, 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet alma' suçlarından şu anda tutuklu yargılanıyor. Bu konuda böyle bir durumdayken, böyle bir rüşvetle, silahlı terör örgütüyle, ihaleye fesat karıştırmayla suçlanırken sanki tam tersiymiş gibi algı yapmanızı kınıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımlarını anlatan Bilgili, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla ilgili yapılan çalışmalardan da bahsetti.

"NEDEN BENİM KONUŞMAMIN SÜRE KISITLAMASI OLUYOR?"

Bilgili'nin konuşması devam ederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Bilgili, kendisinden önceki konuşmacı CHP'li Meclis Üyesi İpek Demirtaş'ın 10 dakika konuştuğunu belirterek, "Neden benim konuşmamın süre kısıtlaması oluyor? Bir yılımızı dolduracağız öyle bir süre kısıtlaması bugüne kadar kimseye verilmedi, neden bana veriliyor? Ya mikrofonum kapatılıyor ya da kısıtlama veriliyor, neden? Ben sizi dinledim. Hükümete yapılan tüm eleştirileri dinlemedim mi, ağzımı bile açmadım. Neden ben hükümetimizin yaptıklarını anlatamıyorum?" diye sordu.

Bilgili'ye süresinin dolduğunu hatırlatan Kurtuluş, mikrofonunu kapattı.

AK Parti'li Meclis Üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istedi.

Bunun üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." dedi.

Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek, salondan ayrıldı.

"BİR KADINA REVA GÖRDÜKLERİ MUAMELE"

AK Partili Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili o anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Kadınlar günü konuşmamızı yaparken sözümüzü kesen ve mikrofonumuzu kapatan, 'yayını kesin' diye uyaran meclis başkanını kınıyorum. Konuşmanın sonunda "Şunu çıkaralım, atalım dışarı" diyerek bir kadına reva gördükleri muamele."

"MİLLETİMİZİN OYLARIYLA SEÇİLMİŞ BİR HANIMEFENDİ SUSTURULUYOR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise skandal olay ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "ŞU muameleye bakar mısınız? Kadıköy Belediye Meclisi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde milletimizin oylarıyla seçilmiş bir hanımefendi susturuluyor, salondan çıkartılıyor. Bu davranış bozukluğunu, üstenci yaklaşımı, ötekileştiren yönetim şeklini şiddetle kınıyorum. Haktan, hukuktan bahseden CHP'li hanımefendilerin duruşlarını ayrıca merak ediyorum." ifadelerini kullandı.