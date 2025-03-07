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MEDYA

Hadi Özışık: Mansur Yavaş'ın Adnan Beker transferinden haberi vardı

İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'in CHP'ye katılması sonrası Mansur Yavaş'ın "transferden haberim yoktu" açıklaması gündem olmuştu. Gazeteci Hadi Özışık ise Yavaş ve Beker'in yakın arkadaş olduğunu ve transfer öncesinde birlikte vakit geçirdiklerini iddia etti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker'in, partisinden istifa edip CHP'ye katılmasının yankıları sürüyor. Bu transfer ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz günlerde ‘transferden haberim yoktu, gazetelerden öğrendim’ şeklinde açıklaması ise gündem olmuştu.

Gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV'de yayınlanan Tartışma Zemini isimli programda Mansur Yavaş'ın bu açıklamaları ile ilgili “Mansur Yavaş’ın transferden haberi var. Mansur Yavaş ve Adnan Beker kanka! Üç gün önce, Mansur Yavaş, Adnan Beker’in evindeydi" ifadelerini kullandı.

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