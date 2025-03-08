BIST 10.507
DOLAR 36,48
EURO 39,59
ALTIN 3.412,14
POLİTİKA

'AK Parti'den CHP'ye geçtim' dedi başörtülü kadın sosyal medyada gündem oldu

CHP'nin 8 Mart etkinliğinde konuşan depremzede Pınar Arslan elindeki konuşma kağıdını yırttı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür etti. Arslan, "AK Parti'den CHP'ye geçtim, kim benim yanımdaysa ben onun yanındayım" dedi.

CHP Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın Varsa Yaşam Var" etkinliği düzenledi. Etkinliğe CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Özel'den önce kürsüye çıkan kadınlar sırayla söz aldı. 8 Mart etkinliğinde konuşan depremzede Pınar Arslan elindeki konuşma kağıdını yırttı.

Konuşmasında Özel'e seslenen Arslan, "Sayın Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Sayın Milletvekili Asu Kaya... Sizinle gurur duyuyorum. Bugün bu tesettürümle ben CHP'liyim. AK Parti'den CHP'ye geçtim. Kim benim yanımdaysa onun yanındayım. Pınar Arslan ben. Depremzede kadınım. Hem anneyim hem babayım. Çok acı bir yerden geldim. Bütün kadınların sesi olmak istiyorum." diye konuştu. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
CHP
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hakkari'de feci kaza! Babanın cesedi 1 km uzakta bulundu
Hakkari'de feci kaza! Babanın cesedi 1 km uzakta bulundu
CHP'li başkandan Elif Lale Bilgili için skandal hareket!
CHP'li başkandan Elif Lale Bilgili için skandal hareket!
Hadi Özışık: Mansur Yavaş'ın Adnan Beker transferinden haberi vardı
Hadi Özışık: Mansur Yavaş'ın Adnan Beker transferinden haberi vardı
Justin Trudeau, Trump'ın baskıları sonrası gözyaşlarına boğuldu
Justin Trudeau, Trump'ın baskıları sonrası gözyaşlarına boğuldu
Bakan Memişoğlu'ndan Ece Güral açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan Ece Güral açıklaması
Bakanlıktan Bursa'da çevre denetimi: BUSKİ'ye 2 milyon TL idari ceza kesildi
Bakanlıktan Bursa'da çevre denetimi: BUSKİ'ye 2 milyon TL idari ceza kesildi
Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı
Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı
Mehmet Metiner, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti! Serbest bırakılacak iddiaları için ne dedi?
Mehmet Metiner, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti! Serbest bırakılacak iddiaları için ne dedi?
Mourinho'dan basın toplantısında muhabire şok tepki!
Mourinho'dan basın toplantısında muhabire şok tepki!
Hadi Özışık: Adnan Beker, Mansur Yavaş’ın en önemli aktörlerinden biri
Hadi Özışık: Adnan Beker, Mansur Yavaş’ın en önemli aktörlerinden biri
Hadi Özışık'tan Dem Parti'nin sürece olan yaklaşımına övgü: Hiç taviz vermediler
Hadi Özışık'tan Dem Parti'nin sürece olan yaklaşımına övgü: Hiç taviz vermediler
Öcalan'ın çağrısı İsrail'i tedirgin etti, akıllara Sırrı Sakık'ın o sözleri geldi
Öcalan'ın çağrısı İsrail'i tedirgin etti, akıllara Sırrı Sakık'ın o sözleri geldi