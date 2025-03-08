'AK Parti'den CHP'ye geçtim' dedi başörtülü kadın sosyal medyada gündem oldu

CHP'nin 8 Mart etkinliğinde konuşan depremzede Pınar Arslan elindeki konuşma kağıdını yırttı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür etti. Arslan, "AK Parti'den CHP'ye geçtim, kim benim yanımdaysa ben onun yanındayım" dedi.

CHP Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın Varsa Yaşam Var" etkinliği düzenledi. Etkinliğe CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Özel'den önce kürsüye çıkan kadınlar sırayla söz aldı. 8 Mart etkinliğinde konuşan depremzede Pınar Arslan elindeki konuşma kağıdını yırttı.

Konuşmasında Özel'e seslenen Arslan, "Sayın Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Sayın Milletvekili Asu Kaya... Sizinle gurur duyuyorum. Bugün bu tesettürümle ben CHP'liyim. AK Parti'den CHP'ye geçtim. Kim benim yanımdaysa onun yanındayım. Pınar Arslan ben. Depremzede kadınım. Hem anneyim hem babayım. Çok acı bir yerden geldim. Bütün kadınların sesi olmak istiyorum." diye konuştu. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.