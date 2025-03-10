Okan Buruk'un devre arasında hakemin önünü kestiği anlar olay oldu

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un takımı 1-0 yenik iken devre arasında soyunma odası girişinde hakemleri bekleyerek bir şeyler söylediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray zorlu Alanyaspor deplasmasından 2-1'lik galibiyetle döndü. Maçın devre arasına takımı 1-0 yenik iken Buruk'un soyunma odasına giden hakem Yasin Kol'un önünü keserek tepki gösterdiği görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Geri dönüşün öncesinde devre arasında yaşananlara da değinen deneyimli çalıştırıcı, "Tabii yani koridor girişi şöyle tabii ki eleştirmek istemiyorum ama koridorun girişi o kadar kalabalık ki yani o kadar çok insan var ki. Tabii güvenlik görevlileri, iki takımdan daha çok. Dar bir giriş, orada bir karışıklık... Yani bir şey yokken bir şey varmış gibi oldu. O yüzden oradaki karışıklık... Bazen uyanmak, uyandırmak gerekiyor takımı." dedi.