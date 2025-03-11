Fenerbahçe mi Galasataray mı şampiyon olacak? Tümer Metin Ümit Karan puan hesabı yaptı
Eski futbolculardan Tümer Metin ile Ümit Karan, süper ligde kimin şampiyon olacağına dair puan hesabı yaptı. Tümer Metin 92 panla Fenerbahçe derken Ümit Karan 91 puanla Galatasaray'ın şampiyon olacağını iddia etti.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de top koşturan Tümer Metin ve Galatasaray’ın eski yıldız golcülerinden Ümit Karan, Ersin Düzen moderatörlüğünde tv100 ekranlarında şampiyonluk tahminlerini paylaştılar.
Süper ligin bitimine 11 hafta kala Galatasaray, maç fazlasıyla 7 puan farkla liderliğini sürdürüyor. Her iki futbolcu takımların kalan maçlarda puan kaybı yaşalacakları maçları açıkladı.
Tümer Metin puanla Fenerbahçe 92 puanla şampiyon olacağını Galatasaray'ın 91 puan alacağını iddia etti. Ümit Karan ise 91 puanla sarı kırmızılı takımın ipi göğüsleyeceğini Fenerbahçe'nin 88 puanda kalacağı tahmininde bulundu.