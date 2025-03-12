Candaş Tolga Işık'ın sorusuna İmamoğlu'nun tavrı olay oldu

Sunucu Candaş Tolga Işık'ın internette özgeçimişini değiştirdiği iddiasını sormasına bozulan Ekrem İmamoğlu, soru bitmeden "Boş meseleler ciddi sorun var mı? Boş soru bunlar" diye yanıt verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ekol TV’de Az Önce Konuştum’un konuğu oldu.

Candaş Tolga'ın "İnternet sitesinde bir özgeçmiş değişimi olmuş. Özgeçmiş değişimi oldu mu?" sorusuna, İmamoğlu'nun verdiği tepki tartışma konusu oldu.

Işık'ın sorusunu tamamlamasına fırsat vermeyen İmamoğlu, "Boş soru bunlar ya, ciddi bir sorun var mı?" diye yanıt verdi.