Acun Ilıcalı’dan canlı yayında Galatasaray’a olay sözler

Acun Ilıcalı, Galatasaray yönetiminin hakem kararlarına yönelik tutumunu eleştirerek, yabancı hakem talebine karşı çıkmalarını sorguladı. Mourinho'ya yönelik ırkçılık iddialarını saçma bulduğunu belirten Ilıcalı, "Hakemler bizi ittiriyor olsa yabancı hakem ister miyiz?" dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, tv100’de Ersin Düzen ile Futbolun 100’ü programına katılarak gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, Galatasaray Spor Kulübü hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Acun Ilıcalı’nın Galatasaray Spor Kulübü ve yöneticileri hakkında kullandığı sözler şöyle:

Derbi sonrası da yayına bağlanmıştım. Bazı şeyleri söylemek zorundayım. Eray Bey benimle ilgili konuşmuş, onlara cevap vermek zorundayım. Şunu deseler, ‘Mourinho, kaba bir laf etti, bu söz söylenmez, yakışmadı’ deselerdi bunun tutar bir tarafı var. Ama Galatasaray tarafı, olayları bir yere taşıma derdinde. O zaman da olmuyor! Barış Alper için çok üzüldüm. Haber bekliyorum. Galatasaraylı bir yorumcu, ülkeden dışarı gönderilsin falan dedi Manaj için. Yunus hepimiz içeride ağlıyoruz dedi, belki sezon sonunda oynayamayacak dedi. Barış Alper, bir hafta sonra sahaya çıktı. Zaten olay kötü, senin bunu bir yere taşımana gerek yok. O zaman olmuyor.

“ERAY BEY OLAYI BİR YERE TAŞIMAYI SEVİYOR”

Eray Bey sağ olsun, o da açıklamalarında olayı bir yere taşımayı seviyor. Bir yerden bir hikaye çıkarmayı seviyor. Siz Türkler demiş Mourinho, Mourinho'nun böyle bir ifadesi var mı, siz hiç gördünüz mü? Ben bir kere bile böyle bir sözünü görmedim. Buradan da mı ırkçılık çıkacak! Maymun dendi, Drogba çıktı! Bunun ötesi yok! O gün de uyardım Avrupa'ya taşımayın diye, insanlar Galatasaray yönetimiyle dalga geçti. Hiç destek gördün mü sen? Bir kişi çıktı mı? Futbolcular destek çıktı, bir kişi ırkçı dedi mi?

“GALATASARAY, YABANCI HAKEM KONUSUNDA NE İSTİYOR?”

Yabancı VAR'ı ilk biz istedik dediler karşı taraftan. Saygı duyuyorum. Bizim gücümüz olsa zaten eylülde getirirdik. Yabancı VAR'la ilgili bir açıklama var Galatasaray'dan ‘Yabancı VAR adalet için değil ayrıcalık için’ diyorlar. ‘Hırsız’ diyorlar, ben bunu anlıyorum. Yabancı VAR, ayrıcalık istemek için varmış bizim için. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Fenerbahçe - Rizespor maçında iki tartışmalı pozisyon var. Kırmızı kart gören oyuncu hakeme bir şey söylediği için kırmızı kart gördüğünü kabul etti. Tartışılacak bir şey yok. Onu koy cebine. İkinci pozisyon penaltı pozisyonu. Herkes penaltı dedi buna da, güreşiyorlar, Şampiyonlar Ligi'nde de verdiler. Galatasaray, bu iki pozisyon üzerine açıklama yapıyor. Hakem hatası olabilir. Bu açıklamanın yapıldığı maçta, ikisi de doğru karar. Yabancı VAR'ı da istemiyoruz diyorlar!

Beşiktaş ve Trabzonspor'un ne istediğini biliyorum. Galatasaray, yabancı hakem konusunda ne istiyor?

“KART GÖRMEN DEĞİL KONU. KART VERİLMEMESİ BAŞKA BİR ŞEY KONU”

Eray Bey'in takımı daha maç kaybetmemiş! Şu çok komik, bu kadar sarı kart verilmemiş diyorum, biz bu kadar kart gördük diyorlar. Kart görmen değil konu. Kart verilmemesi başka bir şey konu. Bu kadar kart görülmedi diyorum, burada biz de bir kart verilmemiş. O kadar vicdansızlık var ki...

“GALATASARAYLI YÖNETİCİLER HİÇ BİZİM LEHİMİZE HATA OLDU DEDİ Mİ?”

Galatasaraylı yöneticiler hiç bizim lehimize hata oldu dedi mi? Ben Trabzonspor maçından sonra söyledim. Benim kafamda tilki dönmüyor. Kafamızda ne varsa onu söylüyoruz. Biz lehimize hata istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Yerli hakemlerin baskı altında kaldığını düşünüyoruz. O yüzden yabancı hakem istiyoruz. Yabancı hakem geldi, güzel bir maç yönetti ve gitti. Herkes açıklama yaptı. Trabzonspor, Beşiktaş, biz istiyoruz.

“HAKEMLER İTTİRİYOR OLSA, NİYE YABANCI HAKEM İSTEMİYORLAR DİYE ONU SORAYIM”

Eray Bey ittirildi, ittiriliyor diyor. Hakemler ittiriyor olsa, niye yabancı hakem istemiyorlar diye onu sorayım. Çok komik bir şey yaşandı bu sene, hakem hatalarında İbrahim Bey açıklama yaptı. Gelsin yabancı hakem baksın dedi. Bunları sayıyorlar, o verilmedi, bu verilmedi, hadi gel bakalım desen zaten gelmiyorlar! Kime göre verilmedi, neye göre? Bunları iddia edip, kenara çekileceğinize, yabancı hakem gelsin ve baksın dediler, biz de aynı şeyi söyledik.

İBRAHİM HATİPOĞLU İLE YAŞADIKLARI

"İbrahim Bey ile diyaloğa başladık. Günü, hakemi ve tarihi belirledik. Her şey belli. Ben de açıklama yaptım. Burada bir yanlış var mı, burada bir yanlış görüyor musun? İsimler karşılıklı konuşuldu. Bu gizli bir operasyon muydu, ben bu konuyla ilgili genel bir bilgi verdim. Gazeteciler bana sorduğu için açıklama yaptım.

Ben bunu dedim diye vazgeçtiler. Ben niye önceden duyurmuşum, ne var bunda? Önceden duyurdum. Siz de olumlu döneceğinizi size yakın gazetecilerden öğrendik. Sen bunu nasıl açıklarsın, ben küstüm yokum. Hiçbir şekilde gelme durumları yok! Acun Ilıcalı kanal kanal geziyor dedi Eray Bey, ben onun üzerine bağlandım. Ondan önce 1-1.5 önce bir programa katılmışım. Kanal kanal geziyor diyorlar.

“GALATASARAY’DA ÖYLE BİR SİSTEM YOK”

Davinson Sanchez'e Beşiktaş maçında 4 sarı kart vardı, ikisini verse kırmızı kart. Eyüpspor maçı varken, iki ayağıyla rakip futbolcunun ayağına bastı mı, herkes kırmızı kart dedi mi, Immobile'nin düşürülmesine herkes kırmızı kart demedi mi? Biz onları söylüyoruz, onlar Fenerbahçe hiç kırmızı kart görmedi diyorlar. Bizim lehimize hiç hata yapılmadı demiyoruz! Dengesizlik var diyoruz. Bütün konu bu. Galatasaraylı yönetici, bizim lehimize hata yapıldı dedi mi hiç? Onlarda öyle bir sistem yok!

GALATASARAY- ADANA DEMİRSPOR MAÇININ VAR KAYITLARININ YAYINLANMASI

Ben orada şunu merak ettim, ne rahatsız etti Galatasaray'ı? Meraktan soruyorum, yarıda kalmış bir maç var ve ülkede infial olmuş, maçtan sonra yine bizim aleyhimize açıklama var, en güldüğüm konulardan biri. Galatasaray maçında oyuncu yere atıyor kendisini, hakem kanmış ve penaltı vermiş, sonra takım sahadan çekilmiş.

Bizim maçtan sonra hırsızlar diye açıklama yapmışlar, o zaman bizim de açıklama yapma hakkımız olmaz mı? Burada biz niye bir anda özne olduk? Kendisini yere atan Mertens, penaltıyı veren hakem, sahadan çekilen Adana Demirspor. Federasyon da bununla ilgili açıklama yapmış.

Ben şimdi, işin detayına girmek zorunda değilim. Bundan rahatsız olacak ne var? Olayın şeffaflığını göstermişler. Bizi çok ilgilendiren bir konu da değil. Galatasaray ile ilgili olan iddialar gündemde bir şekilde sorulmuyor, hiçbir şekilde konuşulmuyor.

"GALATASARAY'A SAYGISIZLIK YAPMIYORUM"

Ortama ve duruma göre yayınlara çıkmak zorundayız. Kanal kanal geziyor denmesi biraz komik oldu. Gerekli her yerde başkanımız, ben veya başka bir yöneticimiz bu iletişimi yapacak. Eleştiri oldu ama biz yöneticiler konuşmak zorundayız. Açıklamalar oluyor ve biz cevap vermek zorundayız. Futbolda gerilimin düşmesinden yanayız. Galatasaray'a bir saygısızlık yapmıyorum. Yedinci yönetici, suyun öbür tarafı demiyorum. Ben normal bir şekilde yönetenlere bir şeyler soruyorum, eleştiri yapıyorum. Böyle yapmaya devam edeceğim.