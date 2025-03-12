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Muhalif medya karıştı! Tele1'de ilginç anlar: ‘İmamoğlu Tv’ olmuşuz

Tele1’de Musa Özuğurlu’nun sunduğu Sabah Pusulası programında, Ekrem İmamoğlu’nun sözlerinin aktarıldığı haber sonrası ilginç anlar yaşandı. Haberin uzunluğundan şikayet eden Özuğurlu, "İmamoğlu Tv olmuşuz" diyerek yayında tepki gösterdi.

Tele1’de Musa Özuğurlu’nun sunduğu Sabah Pusulası programında ilginç anlar yaşandı.

Özuğurlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sözlerinin aktarıldığı haber sonrası ilginç ifadeler kullandı.

Haberin uzunluğundan şikayet eden Özuğurlu, “İmamoğlu Tv olmuşuz” dedi.

Musa Özuğurlu, şu ifadeleri kullandı:

“İmamoğlu televizyon kanalı kursa, bu haberi yayınlatamaz bu kadar uzun bir şekilde. Hakikaten yayınlatamaz. ‘İmamoğlu Tv’… Bizim programdan bahsediyorum. ‘İmamoğlu Tv’ olmuş yani… Nedir ya bu kadar uzun… İmamoğlu bir şeyler söylüyor tamam anladık da… Niye bu kadar uzun? Değil mi yani, sürekli İmamoğlu İmamoğlu… ”

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