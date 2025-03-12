İBB'nin mobil iftar aracı önündeki sıra kavgası cep telefonu kamerasında
Şişli'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) mobil iftar aracı önünde sıra nedeniyle meydana gelen ve zabıtaların biber gazıyla müdahale ettiği kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Dün, Mecidiyeköy'de iftar için kumanya dağıtan İBB'ye ait mobil büfe aracına gelen 2 kişinin, sırada öne geçmek istemesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar da olaya müdahil oldu.
Zabıta ekipleri, kavga edenleri ayırmak için biber gazı sıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri polis merkezine götürdü.
Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.