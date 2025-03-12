Akan trafikte "tek teker yapma" gibi akrobatik hareketler yapana 47 bin lira ceza!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarındaki artışı vurguladı ve yeni ceza tarifesini açıkladı. Kask takmamak ve tek teker yapmak gibi ihlaller yüksek cezalarla karşılanacak.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik yeni düzenlemeleri, katıldığı ''İstanbul Motobike Fuarı’'nda açıkladı.

MOTOSİKLET SAYISI 2 KATINA ÇIKTI

Konuya ilişkin verileri de açıklayan Yerlikaya, 2019'da 3.3 milyon olan motosiklet sayısının 2024 yılında 6.3 milyona ulaştığını söyledi.

Her 5 araçtan 1'inin motosiklet olduğunu belirten Yerlikaya, bu kapsamda devriye sayıları ve ekip sayıları artırıldıklarını açıkladı.

GÜNLÜK ÖLÜM SAYISI 4,3

Yapılan denetimlerde motosikletlere uygulanan ceza işlem sayısının da yüzde 101 arttığını belirten Yerlikaya, motosiklet kazalarında can kayıplarının 1 yılda günlük 3,6'dan 4,3'e çıktığına dikkat çekti.

Her iki kazadan birine motosikletlerin karıştığını, motosikletlerin ölümlü kazaya karışma oranın ise yüzse 37'ye ulaştığını belirten Yerlikaya, kurallara uymayan motosiklet sürücülerine uygulanacak cezalara ilişkin yeni verileri paylaştı.

KASK TAKMAMA CEZASI ARTTI

Buna göre mevcut halde 993 TL olan kask kullanmama cezası, ilk kez tespit edilmesi halinde hem sürücü hem de varsa yolcuya olmak üzere 1500 TL'ye çıkartıldı.

1 yıl içinde tekrar etmesi halinde bu ceza 3 bin TL olarak uygulanacak. 3 kez ve daha fazla kask kullanılmaması halinde bu ceza 9 bin TL'ye ulaşacak.

AKROBATİK HAREKET CEZASI GELİYOR: TEK TEKERE 47 BİN TL

Yerlikaya ceza kategorilerine akrobatik hareketler kategorisinin de ekleneceğini açıkladı.

Akan trafikte "tek teker yapma" gibi akrobatik hareketler ile yine akan trafikte yarışa da 47 bin TL ceza kesilecek.

Akrobatik hareketin tespitine ayrıca 60 gün sürücü belgesine el konulacak. Yarışta bu süre 2 yıla çıkacak.

YETERSİZ EHLİYETLE KULLANIMA YÜKLÜ CEZA

Mevcut durumda 18 bin 677 TL olan sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanımının cezası korunacak. Sürücü belgesi geçici olarak geri alınan ya da iptal edilen kişinin araç kullanması halinde cezası 186 bin TL'ye çıkacak.