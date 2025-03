Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB üyeliği stratejik hedefimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'ye tam üyeliğin stratejik hedef olduğunu belirtti. Türkiye'nin AB ile işbirliğini karşılıklı fayda ve saygı ile ilerletme isteğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Başbakanı Donald Tusk'la ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik atılabilecek adımları görüşme fırsatı bulduk. Avrupa güvenliğinin geleceğine yönelik gelişmeler, Suriye ve Filistin dahil bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. 2024 yılında 12 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi daha da kararlıyız. Yeni ticaret hacmi hedefi olarak 15 milyar doları teyit ettik. Türkiye ve Polonya, NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden, ittifakın doğu ve güney kanatlarında konumlanan iki kilit müttefiktir. Ülkelerimiz Avrupa'nın güvenlik mimarisinde vazgeçilmez yere sahiptir. Dostum Tusk ile Avrupa'daki güvenliğin geleceğini de değerlendik. Hızla gelişmekte olan savunma sanayi işbirliğini yeni projelerle güçlendirilmesine yönelik çalışmaları da değindik. İş insanlarımız ve öğrencilerimiz başta olmak vatandaşlarımızın vize sorunlarının çözülmesine önem veriyoruz. Bu konuda değerli dostumun ilgisine güvendiğimi ifade ettim.

"AB ÜYELİĞİ STRATEJİK HEDEFİMİZ"

Bugün ayrıca Polonya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı çerçevesinde Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleleri ele aldık. AB'ye tam üyeliğin stratejik hedefimiz olduğunu her vesileyle vurguluyoruz. AB ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme arzusunda olduğumuzu muhataplarımızla sık sık tartışıyoruz. AB güç ve irtifa kaybının önüne geçmek; hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir. Polonya'nın üyelik desteğini artırarak sürdürme talebimi sayın Tusk ile paylaştım. Dün ABD ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesini olumlu ve önemli buluyoruz. Şimdi Rusya'nın da buna yapıcı mukabele etmesini önemli buluyoruz. Türkiye'nin tutumu ilk günden beri gayet sarihtir. Daha fazla kan akmaması, adil bir barışla savaşın sonuçlandırılmasını istiyoruz. Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönüşü sağlarsa görüşmelere ev sahipliği yapmak dahil adil ve kalıcı barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Bölgemiz savaş, çatışma ve gözyaşına doymuştur. Ümidimiz bölgemizin uzun süredir içinde bulunduğu cendereden bir an önce çıkması huzura ve istikrara kavuşmasıdır. Türkiye olarak bunun için çalışmaya inşallah devam edeceğiz.