CHP’de Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Yavaş yüzde 36.7, İmamoğlu yüzde 27!

Kamuoyu araştırmalarına göre CHP'de Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'na nazaran cumhurbaşkanı adaylığının daha fazla istendiği ortaya çıktı.

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İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin tek adayı olarak görülse de, kendisiyle ilgili son gelişmeler nedeniyle parti tabanı tarafından puan kaybetmiş görünüyor.

Gazeteci Aytunç Erkin, kendisiyle görüştüğü GENAR Araştırma’nın Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş’ın hazırladığı anketin “Türkiye Siyaseti” başlıklı bölümüne dair şu soruyu sordu:

İMAMOĞLU'NUN ÇABASINA RAĞMEN, YAVAŞ NEDEN ÖNDE?

Siyasetnamelere konu olacak bir soru soralım. İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, geleceğin Cumhurbaşkanı olabilmek için onca çaba ortaya koyarken neden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın oyları yükselmeye devam ediyor?

MANSUR YAVAŞ YÜZDE 37, İMAMOĞLU YÜZDE 27

Aktaş’ın verdiği yanıt ve rakamlar ise şöyle:

CHP’de Cumhurbaşkanı adayı kim olsun sorusunun karşılığı Yavaş yüzde 36.7, İmamoğlu yüzde 27 şeklinde. Yavaş, CHP tabanının daha çok benimsediği bir aday. İmamoğlu ise AK Parti ile daha çok polemiğe giren, sürekli kendisini siyasal ortamın kesif tartışmalarının bir parçası hâline getiren bir isim olarak öne çıkıyor. Yavaş’ın Ankara’da aldığı oy oranı rakibi İmamoğlu’na göre daha yüksek olmasına rağmen Yavaş, İmamoğlu’na göre daha az gündem oluyor, çünkü tartışmalara, polemiklere daha az giriyor. Yavaş’ın başarılı görünen iletişim tarzının siyasal iletişimin ders konularından birisi olması gerektiğini düşünüyorum.