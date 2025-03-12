Jose Mourinho'dan Rangers yorumu: Biz daha iyiyiz

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Rangers mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Mourinho tur şansları için ümitli konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, hala şanslarının olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Ibrox Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, 3-1 kaybettikleri ilk maçı çevirebilecek güce sahip olduklarını belirtti.

"RANGERS'A KARŞI HATA YAPAMAZSINIZ"

Şu anda dezavantajlı olduklarını ifade ederek konuşmasına başlayan Mourinho, "Bizim özgüvenimizi etkileyecek daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Son 18 maçta iyi sonuçlar aldık. Sadece Rangers'a karşı kötü sonuç aldık. Geçen hafta Rangers maçına çıkan takım biz değiliz aslında. Şu anda sadece bu maçı düşünüyoruz. Pazar günü de çok önemli bir maça çıkacağız. Tabii ki ligdeki şampiyonluk da önemli ama önce yarınki maçta ilk maçtaki hataları tekrarlamamalıyız. Böyle takımlara karşı hata yapamazsınız." dedi.

"DEFANSİF BLOKLARI ÇALIŞTIK"

Çok ikonik bir statta sahaya çıkacaklarını vurgulayan Mourinho, "Taraftarlar, savunmaya dayalı bir performansı kabul etmeyecektir. Biz futbol için hazırız. Rangers'ın aynı şekilde oynamasını bekliyoruz. Tabii bizim hata yapmamızı bekleyecekler ve kontrataklara çıkacaklar. Ya da Ferguson farklı bir şekilde mi oynamaya karar verir öncesinde ilk golü mü atarlar ve çok güçlü mü oynarlar. Onlar savunma da yapsa hücum da yapsa biz iki durumda da çalışma fırsatımızın olduğu bir süreç yaşadık. Defansif blokları çalıştık, yüksek baskı yapan takımlara karşı bir çalışma yaptık. Umarım bu performansımızı sahaya koyabilir ve sonuna kadar götürebiliriz. Oyuncularımdan istediğim tek şey, oyuncularımıza yarın buraya gelin bu turu atlayacağız demem. Şöyle derim geleceğiz ve buna bir şans vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"YARIN İÇİN ŞANSLI OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Atmosferden keyif almaları gerektiğinin altını çizen Mourinho, şunları kaydetti:

"İlk maçtan sonra kendimi kırılmış hissetmiyorum. Rangers bizden daha iyi bir takımdı ve bizim de bu turu atlama şansımız var. Kırılmış, yaralanmış ya da intikam alacağım gibi bir duygu içinde değilim. Sadece bizim daha iyi olduğumuzu düşünüyorum dürüst olarak ama maçtan sonra şunu da söyledim. Kaybetmeyi hak ettik ve o penaltı geçerli olabilirdi. Bizim için daha mental bir değişiklik olabilirdi. Biz hatalar yaptık ve bunları iyi kullandılar, fırsata çevirdiler. Birlikte çalıştılar ve kazandılar. Herhangi kötü bir duygum yok. Bir maç oynadık ve şu an önümüzdeki maçlara odaklıyız. Şu an sadece yarını düşünüyorum ve yarın akşam için bir şansımız olduğunu düşünüyorum."

"BİZDEN FARKLI BİR TAKIM DEĞİLLER"

Avrupa'da 200 maça çıktığını hatırlatan Mourinho, "Kendi sahamızda oynadığımız bir maçta 2 farklı kaybettiğimi hatırlamıyorum. İkinci maçta nasıl olur bilmiyorum. Evimde 2 farklı kaybetmek, deplasmanda 3 farklı kazanmak hepsi oldu, hepsini yaşadım aslında. Yarın için işimizi yapmalıyız. İşimizi yaptığımız sürece bunun mümkün olmayacağını düşünmüyorum. İstanbul'da zor bir maç oynadık ama günün sonunda bizden çok farklı bir takım değiller. Biz aynı hataları yaparsak elenmeyi hak ederiz elbette." ifadelerini kullandı.