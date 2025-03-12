Trump: Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile ateşkes anlaşması konusunda bir mutabakata varmalarının ardından Moskova ile görüşeceklerini kaydederek, "Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda." dedi.

Abone ol

ABD Başkanı Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına Rusya-Ukrayna gündemini değerlendirdi.

Trump, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün ABD ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan ve Ukrayna'nın 30 günlük geçici ateşkes konusunda mutabık kaldığı görüşmelerin başarıyla geçtiğini vurguladı.

"Dün (Cidde'de) büyük bir başarı elde ettik. Eğer yürürlüğe girerse tam bir ateşkes sağlayacağız. Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda." diye konuşan Trump, bazı Amerikalı yetkililerin görüşmeler için Moskova'ya gittiğini belirtti.

Trump, "Her iki tarafla da iyi ilişkilerimiz var. Umarım Rusya'dan da ateşkesle dönebiliriz. Eğer bunu başarırsak, bence bu korkunç savaşı durdurmanın yüzde 80 yolu açılmış olur." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde dün basın mensuplarına ABD ile Ukrayna arasındaki son görüşmeleri değerlendirmişti.

Trump, "Ukrayna bu anlaşmayı kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz. Yani burada söz konusu olan tam bir ateşkes. Ukrayna bunu kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yeniden Beyaz Saray'a davet edilip edilmeyeceği" yönündeki soruya ise "Evet, kesinlikle." diye yanıt vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ateşkesle ilgili bu hafta görüşeceğini de ifade eden Trump, "Tango yapmak için iki kişi gerekir." dedi.

AB, ABD'den faydalanmak için kurulmuş

Öte yandan Trump, Oval Ofis'teki açıklamalarında, Avrupa Birliği'nin ABD'ye uzun yıllar "kötü davrandığı" yönündeki iddialarını tekrarladı.

AB'den ABD'ye uygulanan "haksız ticari muamelenin" kendi başkanlığı döneminde sona ereceğini kaydeden Trump, AB'nin kendilerine uyguladığı gümrük tarifelerinin aynısını onlara uygulayacaklarını belirtti.

"AB, ABD'den faydalanmak için kurulmuştur." iddiasını dile getiren Trump, bir kez daha Avrupa ülkelerinin gümrük vergileri konusunda ABD'ye haksızlık yaptığını savundu.