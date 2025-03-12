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Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: Eğer anketler bu şekilde olursa

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: Eğer anketler bu şekilde olursa

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz." dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yavaş, partisinin cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde yaşananlara ilişkin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile her zaman yan yana geldiklerini, aralarında bir şey olmamasına rağmen her konuştuklarında bir şey çıkartmaya çalışıldığını öne sürdü.

Yaşanan süreçte, görüş farklılıklarının olabileceğine dikkati çeken Yavaş, şunları kaydetti:

"Ekrem Bey, kendi üzerine olan baskılardan dolayı 'bir an evvel adayımız açıklansın, erken seçime davet edelim' dedi. Saygıdeğer bir fikirdir. Parti de bu yönde karar almıştır. Buna bizim itirazımız falan yok. Seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz. Yani ilk günden beri aynı şeyi söylüyoruz. Biz bırakın rakibini, yol arkadaşı birinin ayağa takılmasından fırsat bekleyecek insanlardan değiliz. Eğer Ekrem Başkanın başına siyasi kumpaslar kurulursa bütün ülke bilmelidir ki en başta yanında ben olacağım. Bunu bütün kamuoyuna saygı ile açıklıyorum."

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