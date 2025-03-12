Cevdet Yılmaz: Gıda enflasyonunu kontrol altına almayı hedefliyoruz

Cevdet Yılmaz, tarımsal üretimin artırılması ve sürdürülebilir gıda arz güvenliğine yönelik önemli adımlar atıldığını belirterek, gıda enflasyonunun önümüzdeki dönemde kontrol altına alınarak düşürülmesi hedefini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gıda enflasyonuyla mücadelede önemli bir hedef koyduklarını belirterek, "Gıda enflasyonunu önümüzdeki dönemde kontrol altına almayı ve düşürmeyi hedefliyoruz" dedi. Yılmaz, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi'nin (TARPOL) düzenlediği iftar programında, tarımın ekonomik kalkınma ve gıda güvenliği açısından kritik bir alan olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tarımın kalkınma sürecindeki önemine dikkat çekerek, tarımsal üretim ve verimliliğin arttırılması için önemli yatırımlar yapıldığını ifade etti. Gıda arz güvenliğinin, özellikle iklim değişikliği ve küresel tedarik zincirindeki kırılmalar gibi küresel sorunlarla birlikte daha da kritik hale geldiğine işaret eden Yılmaz, Türkiye'nin bu alandaki stratejik politikaları ve güçlü tarım altyapısıyla gıda fiyatlarının kontrol altına alınmasında kararlı olduklarını belirtti.

Yılmaz, Türkiye'nin son 22 yılda gıda ve tarım ürünlerinde 107 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiğini ve sebze ile meyve üretiminde dünya sıralamasında üst sıralarda yer aldığını vurgulayarak, sulama yatırımları ve sanayi entegrasyonuyla tarımda verimliliğin artırıldığını ifade etti.

Gıda enflasyonu ile ilgili olarak, özellikle dar gelirli vatandaşlar için gıda fiyatlarının kontrol altında tutulmasının sosyal adalet açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Yılmaz, kamu olarak sulama yatırımlarına büyük önem verdiklerini ve bu alanda tarihin en yüksek oranlarına ulaştıklarını söyledi. Gelecek dönemde, gıda enflasyonunun düşürülmesi için kapsamlı bir strateji izlenecek.