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İzmir'de başıboş köpek 6 yaşındaki çocuğu ısırdı

İzmir'de başıboş köpek 6 yaşındaki çocuğu ısırdı

İzmir'in Çiğli Belediyesi sınırlarında, 6 yaşındaki çocuk sahipsiz bir köpeği sevmek isterken saldırıya uğradı.

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Evka-2 Mahallesi 6812/2 Sokak'ta bisiklete binmek için dışarı çıkan ve sahipsiz bir köpeği sevmek isteyen U.O. (6) köpeğin saldırısına uğradı. Çocuk, çevredekilerin müdahalesiyle kurtuldu.

Ailesi tarafından Çiğli Devlet Hastanesine götürülen U.O, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sahipsiz köpek, Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalleden alındı.

Anne Merve O, AA muhabirine, evden çıkmak üzereyken oğlunun kapının önünde bisiklete binmek istediğini söyledi.

Kendisinin de hazırlanana kadar oğluna izin verdiğini belirten Merve O, "Uzaklaşmış mı diye bakmak istedim ve evden çıktığımda bisikletiyle bana doğru geldiğini gördüm. Eşimden de oğlumu kontrol etmesini istemiştim. Oğlum bize doğru geldiğinde sağ kolunda ısırık izleri olduğunu fark ettik. Oğluma ne olduğunu sorduğumda, köpeği sevmek istediğini ancak köpeğin kendisini ısırdığını söyledi. Apar topar hastaneye gittik." diye konuştu.

Oğlunun tedavisinin devam ettiğini dile getiren Merve O, "Kuduz aşısı yapıldı, sağ kolundaki yarası derindi ve 4 dikiş atıldı. Antikor aşıları yapıldı, şu anda pansuman için hastaneye gidip geliyoruz. Oğlum 4 doz aşı olacak. Köpek 15 gün müşahede altında tutulacak. Köpekte herhangi bir hastalık belirtisi görülmezse, 3. dozdan sonra 4. doz aşıya gerek kalmayacak." dedi.

Merve O, belediye barınaklarının kötü durumda olduğunu ve iyileştirilmesi gerektiğini, sahipsiz köpeklerin kısırlaştırıldıktan sonra sahiplendirilmesinin daha uygun olacağını söyledi.

Mahalle sakini Ümmühan Emre de çocuğun yardım çığlıklarını evinden duyduğunu belirterek, "Çığlık çığlığa çocuk sesi duydum. Camdan baktım, çocuk bir tarafta, bisiklet bir taraftaydı. Üst kattaki komşumla beraber koştuk. Çok ağlıyordu, düştü zannettik ve kaldırmaya çalıştık. Kolu kan revan içindeydi. Çevremizde toplananlar köpeğin ısırdığını söylediler. Isıran köpeğin daha önce burada gördüğümüz köpek olduğuna eminiz." diye konuştu.

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