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İzmir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ve Foça ilçelerinde, 16'sı çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

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İzmir'in Karaburun ve Foça ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 16'sı çocuk toplam 38 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Karaburun ilçesinde Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Mordoğan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 11'i çocuk 25 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyon sırasında göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Foça ilçesinde ise Sahil Güvenlik Botu ve Foça İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 5'i çocuk 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

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