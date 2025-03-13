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Osayi Samuel'den dikkat çeken 'sözleşme' açıklamsı

Osayi Samuel'den dikkat çeken 'sözleşme' açıklamsı

Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel, sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini ve kulüple görüşme yapacağını açıkladı. Kendisine yeni bir kontrat önerileceğini belirten Nijeryalı oyuncu, Rangers maçı öncesi top kaybı yapmamaları gerektiğini ve rakibin kontrataklarına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın akşam Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı sağ bek Bright Osayi Samuel, topa sahip olmaları gerektiğini dile getirdi.

İlk maçı iyi analiz ettiklerini anlatan Nijeryalı oyuncu, şöyle konuştu: "İlk maçı analiz ettiğimizde çok fazla pozisyona girdik ve bunu yarın akşam da yine tekrarlar, aynı şansları yakalarsak Rangers'ın da bize karşı kontrataklarla geleceğini biliyoruz. O yüzden topa sahip olmalıyız ve elimizden geldiğince top kaybı yaşamamalıyız. Bu şekilde kazanma şansımız olabilir. Bu sezon büyük sakatlıklar geçirdim, bazı oyunlarda süre alamadım. Buna hoca bu şekilde karar verdi, bu benim için hayal kırıklığıydı.

"SÖZLEŞMEM SEZON SONU BİTİYOR"

Bu takım için elimden geleni yapmayı ve oynamayı çok istiyorum. Sözleşmem sezon sonu bitiyor, bununla ilgili olarak başkanla görüşeceğim. Bana yeni bir kontrat önereceklerini söylediler."

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