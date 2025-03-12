Borussia Dortmund geriden gelip çeyrek final biletini kaptı

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Lille’i deplasmanda 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İlk maçı 1-1 tamamlayan Alman ekibi, toplamda 3-2’lik skorla tur atladı ve çeyrek finalde Barcelona ile eşleşti.

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Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Lille'i deplasmanda 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller, 54'üncü dakikada Emre Can (P) ve 65'inci dakikada Maximilian Beier'den geldi. Konuk ekibin golünü ise 5'inci dakikada Jonathan David kaydetti.



Bu karşılaşmayla birlikte Borussia Dortmund, sahasında oynanan ve 1-1 berabere biten ilk maçın ardından Lille'i 2-1 mağlup etti ve toplamda 3-2'lik skorla çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Borussia Dortmund'un çeyrek finaldeki rakibi Barcelona olacak.