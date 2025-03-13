İmamoğlu'ndan Ankara'da toplantı Mansur Yavaş kulisi Aytunç Erkin paylaştı

Gazeteci Aytunç Erkin, Cumartesi günü Ekrem İmamoğlu’nun Ankara’da bir toplantı düzenleyeceğini ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın o toplantıya katılmayacağı kulisini paylaştı.

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tv100'de yayımlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk olan gazeteci Aytunç Erkin, CHP’de önemli bir kulis bilgisi verdi.

Erkin şu ifadelere yer verdi; “Bu cumartesi günü aslında CHP’de olmayacak ama sonradan eklenen bir Ankara tanıtım toplantısı konuldu Ekrem Bey için. İmamoğlu aslında adaylığını Ankara’da ilan etmişti. Fakat Ankara’da olmayacak bir toplantı tekrardan gündeme geldi. Ankara İl Başkanlığı’na bir yazı gönderildi. İl başkanlığı da kara kara düşünüyor Mansur Yavaş’ı nasıl buraya getireceğiz veya gelecek mi?

“MANSUR YAVAŞ O TOPLANTIYA KATILMAYACAK”

Mansur Yavaş o toplantıya katılmayacak çünkü 27 Şubat 2025’de ‘Bütün seçenekler masada’ dedi. Bunu dedikten sonra Mansur Yavaş’ın yakınları diyor ki ‘Bu cümleyi Sayın Yavaş kurduktan sonra nasıl bu toplantıya katılır?’ Çünkü onun Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını ilan etmiş ve o da destekliyormuş görüntüsü verecek. Mansur Yavaş çevresi Ankara’da yapılacak olan ikinci toplantının ‘Mansur Yavaş’ı zor düşürmek’ için yapılacağı söyleniyor.”